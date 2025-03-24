شكرا لقرائتكم خبر عن أسيل عمران.. سعودية اشتهرت مع تامر حسنى ولام شمسية أول أعمالها المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة أسيل عمران الأنظار خلال مشاركتها الأولى في الدراما المصرية عبر مسلسل لام شمسية الذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى 2025 ضمن مسلسلات النصف الثانى، وتصدرت أسيل محركات البحث على موقع جوجل بعد عرض الحلقة الثامنة من لام شمسية التي شغلت الرأي العام منذ انطلاق عرضه بسبب أهمية القضية التي يناقشها وجرأة الطرح وتميز التنفيذ.

أسيل عمران تجسد خلال أحداث مسلسل لام شمسية شخصية هبة، والدة الطفل يوسف، الذي يتعرض لحادثة تحرش خلال حفل عيد ميلاده، ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث بشكل درامي مكثف، وتوضح آسيل أن شخصية هبة ستكشف عن جوانب غامضة خلال الحلقات المقبلة، حيث يناقش العمل قضية الأمومة غير المخطط لها، وكيف يفرضها المجتمع على بعض النساء دون اختيار.

من هى أسيل عمران؟أسيل عمران ممثلة سعودية عرفها الجمهور المصرى بعد مشاركتها مع النجم تامر حسني في كليب ناسيني ليه الذى تم إطلاقه عام 2019 وحقق الكليب نجاحاً وانتشاراً كبيراً ووصل مشاهداته إلى 235 مليون مشاهدة حتى الآن، كما عادت وظهرت أسيل عمران مع تامر حسنى مجدداً في كليب "حوّا" من ألبوم هرمون السعادة، وتم اطلاق الكليب العام الماضى.

مشاركة أسيل عمران في مسلسل لام شمسية جاءت بعد تعاونها مع المخرج كريم الشناوى في الفيلم المصرى السعودى "ضى" الذى تم عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية نهاية العام الماضى، حيث قدمت أسيل بطولة الفيلم، ليأتى كريم الشناوى ويختارها بعد ذلك للمشاركة في مسلسل لام شمسية لتكون الإطلالة الأولى للفنانة السعودية في الدراما المصرية.

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسية

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.



اسيل عمران



آسيل عمران

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