شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 9 .. هل تتسبب إلهام فى القبض على هند؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة محاولة هند "ريهام عبد الغفور" طمأنة أختها رحاب فترسل لها رسالة صوتية لطمأنتها.

وتحاول أن تطمئن على أختها وعلى جدتها وتطلب منها مسح الرقم والرسالة بعد سماعها، بينما ما زالت تعانى هند مع ابنتها منة التي أصبحت عدوانية، إلا أن شقيقتها إلهام "إيناس الفلال" سمعتهما، وهو ما يطرح تساؤلا هل تتسبب إلهام فى القبض على هند، خاصة أنها تحقد عليها؟.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة طرد "الشيخ علاء كشري"، الفنان أحمد عزمى، "وليد"، الفنان محمد على رزق، شقيق "هند، الفنانة ريهام عبد الغفور، من المستشفى أتى ليطمئن على زوج شقيقته "هند"، حمادة كشري"، الفنان فتحى عبد الوهاب بعد أن فاق من الغيبوبة.

ويحاول الشيخ علاء بتجريح شقيق "هند"، بسبب ما قامت به وهربت مع "حسن"، الفنان إياد نصار، ولكن "سحر"، الفنانة بسمة، تطلب منه عدم تجريحه لأنه فى نفس المركب وما فعلته شقيقته لطخهم بالعار.

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