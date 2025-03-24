شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يتصدر الترند بسبب مسلسل منذ 35 سنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى ويل سميث كواليس جديدة من مسلسله الكوميدى The Fresh Prince of Bel-Air، الذى طرح عام 1990، مع النجمة العالمية تاتيانا علي، وذلك من خلال فيديو نشره على حسابه بموقع إنستجرام.

وشاهد سميث وعلي مقطع فيديو على تيك توك لسلوك مفاجئ لـ سميث خلال دوره الأول في الفيديو، وقال مازحًا: "هذا أسوأ مقطع هنا" أثناء مشاهدته.

وقالت تاتيانا علي، "كنت تعرف السيناريو بالكامل"، قبل أن يمزح سميث قائلًا، "لا يوجد سبب لنجاحنا"، ولعب الثنائي دور ابني العم ويل وآشلي، على التوالي، فى المسلسل الكوميدي من التسعينيات.

وأضاف سميث ، " مرت ست حلقات قبل أن يخبرني أحدهم أنه علينا التوقف، وأن هذا المسلسل سيئ، كان الأمر أشبه بـ"المأساة"".

ثم تعانق الثنائي وقال سميث: "سعيد برؤيتكما يا تاتس، أحبك".