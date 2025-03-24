شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء اليوم فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجل شقيق الفنان محمد صلاح حايس وفاة عمه الفنان محمد صلاح حايس، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني بمحافظة الدقهلية."

وكان الفنان الراحل قد نشر آخر منشور له على فيس بوك قبل ثلاثة أيام، وكتب فيه: "الحمد لله تمت الختمة الثالثة للقرآن الكريم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك."

يُذكر أن آخر أعمال محمد صلاح حايس كان مشاركته فى مسلسل اللهم إني صايم بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكي، مي نور الشريف، وفاء صادق، ريم مصطفى، سليمان عيد، ومحمد أبو الوفا، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

تدور أحداث المسلسل "اللهم إنى صائم" حول نصاب تطارده الشرطة بعد أن قام بالاحتيال على عدد كبير من رجال الأعمال، ومن المؤكد أن يستكمل "مولانا العاشق" صولاته وجولاته ويحقق نجاحات أكبر بالمسلسل.