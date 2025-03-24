شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 9 .. هل تستمر علاقة نيللى وطارق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعرض الطفل يوسف "على البيلى" بالتعدى الجنسى الذى حدث له، وهذا يثير تساؤلا حول استمرار علاقة نيللى "أمينة خليل"، وطارق "أحمد صلاح السعدنى"، التى تمر بأزمة كبيرة بسبب اكتشاف الأولى بخيانة الثانى لها.

الكشف عن تعرض يوسف يدفع الجمهور للتساؤل عن مصير وسام "محمد شاهين" في مسلسل لام شمسية الحلقة 9 بعدما اعترف عليه الطفل يوسف "علي البيلي"؟ وهل سيصدق طارق "أحمد السعدني" زوجته نيللي "أمينة خليل" بعد الآن؟

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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