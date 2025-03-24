شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتي: فخور بردود فعل الجمهور على حكيم باشا.. ومصطفى شعبان نجم كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد نجاتي عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور والنقاد على دوره في مسلسل حكيم باشا، مؤكدًا أن الحلقات القادمة ستشهد العديد من المفاجآت، متمنيًا أن تنال إعجاب المشاهدين.

وفي تصريح خاص لـ الخليج 365، أشار نجاتي إلى أن هذا هو التعاون الثالث له مع النجم مصطفى شعبان، بعد مشاركتهما معًا في مسلسلي المعلم ومزاج الخير، وأضاف: "مصطفى نجم كبير ومتميز، والعمل معه شرف كبير، فهو يتمتع باحترافية عالية وأداء مميز".

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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