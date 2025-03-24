فيديو.. نغم صالح: غناء تتر المداح مع حمادة هلال تجربة مميزة أفخر بها والحمارس الأصعب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 صباحاً - تعتبر الفنانة نغم صالح، إحدى أشهر نجمات جيلها من الفنانات الصاعدات؛ إذ نشأت في أسرة فنية تحت عباية الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، ما دفعها لبداية مسيرتها الفنية مبكراً من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، قبل أن تقدم عدداً من الأغاني الناجحة مثل "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"، وغيرها.

وفي رمضان الجاري تشارك "نغم" في الموسم الخامس من مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال؛ إذ قدما معاً تتر المسلسل بعنوان "العهد"، وهي الأغنية التي كتبها الشاعر أحمد شكري ولحنها مصطفى شكري، كما قدمت أغنية "الحمارس" ضمن الحلقات النهائية للمسلسل، والتي تعكس مهنة محاربة الجن التي يقوم بها بطل المسلسل. ​

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وللحديث عن تلك المشاركة وهذا التعاون في مسلسل "المداح" إلتقت كاميرا "الخليج 365" نغم والتي قالت إن التجربة كانت مفاجأة لها من حيث التفاعل الجماهيري، خاصة أنها محبة لأغاني المسلسل والموسيقى التصويرية، والتي جاءت عن طريق النجم حمادة هلال والملحن مصطفى شكري.

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غناء المداح

بيبة والطوفان

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تجربة جريئة

وأبدت "نغم" إعجابها الشديد باللحن والتحدي الذي واجهته أثناء تسجيل المقطع الثاني، والذي كان يحتوي على تركيبات موسيقية مختلفة من الموال والموسيقى الشرقية؛ ما جعله تجربة جديدة ومميزة بالنسبة لها.أما عن إعادة إحياء أغنية "بيبة"، فأوضحت "نغم" أنها كانت خطوة محسوبة بالنسبة لها؛ لأنها تعشق اللون الطربي وتحب المزج بينه وبين، خاصة أن هذا اللون أصبح نادراً بين المغنيات الشابات، إلا أنها كانت واثقة من نجاح الأغنية وتأثيرها، لكن تجاوزها بأكثر من 3.5 مليون مشاهدة كان مفاجئاً لها.وعن إطلاقها أغنية "" التي أعادت فيها إحياء أغنية" لشريهان من فيلم "عرق البلح"، وظهورها بتوليفة عصرية مميزة قالت نغم صالح إنها بشكل عام تفضل أن تقدم لوناً غنائياً مميزاً يجمع بين الأصالة الفلكلورية والتجديد، ما يجعلها واحدة من الأسماء البارزة في المشهد الفني الحالي.

كما كشفت "نغم" عن بدء العمل على إنتاج ألبومها الجديد، وكذلك سعيها لتقديم أدوار مسرحية قوية متمنية تقديم أعمال تمثيلية غنائية تحقق فيها شغفها المزدوج؛ كونها محبة للتمثيل ومطربة تقدم موسيقى فريدة.

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