شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عزب تعود في الغاوي مع أحمد مكي.. وظهورها يعيد ذكريات تامر وشوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سلوى عزب، في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل الغاوي إلى جانب النجم أحمد مكي، ولكن اللافت أن ظهورها أعاد للأذهان واحدة من أبرز الحلقات الكوميدية في تامر وشوقية، حيث جسدت شخصية "حنان" زوجة المليجي في الجزء الثاني من المسلسل عام 2007.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الغاوي

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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