شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري تناقش خطر العلاقات العاطفية في سن المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري، للنجمة روجينا، والذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، الضوء على قضية مهمة تواجه المجتمع وهو الخطر العلاقات العاطفية في سن المراهقة بدون رقابة من الأهل والتي قد تؤدي الى الكثير من الأحيان إلى أزمات للشباب، وناقشت الحلقة طريقة تعامل الأهل مع تلك المواقف مع أبنائهم.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمرييعرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل حسبة عمرييتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية". أبطال مسلسل حسبة عمريمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025