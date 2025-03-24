شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتي: اللي جاي كله كوارث ومفاجآت في مسلسل "حكيم باشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد نجاتى عن سعادته البالغة من النجاح الكبير الذى يشهده مسلسل حكيم باشا وتصدره الترند على مواقع البحث الاجتماعى بصفة مستمرة وقال لـ"الخليج 365": اللى فات في مسلسل كوم واللى جاى كوم تانى لأن هيحصل في الحلقات الأخيرة كواراث ومفاجآت لم ولن يتوقعها المشاهدون.



محمد نجاتى

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد ، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

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