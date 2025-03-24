شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. القبض على ليل بتهمة سرقة خاتم ألماس والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، وتستمر معاناة ليل (ياسمين عبد العزيز) من مضايقات عائلة أبو العزم، حيث فوجئت بالمباحث تريد تفتيش استراحتها بالفيلا؛ بسبب بلاغ تم تقديمه ضدها بسرقة خاتم الماس، والبلاغ مقدم من أحلام الصفدي (الهام وجدي) وسط دهشة كبيرة من ليل، خاصة أن أحلام كانت قد أهدتها خاتم ألماس بسبب توفير كبير في تغيير ديكور شقتها والتي قامت به ليل باعتبارها مهندسة الديكور التي تم الاستعانة بها.

تدخل ليل وتُحضر الخاتم الألماس ولكن الضابط يقبض عليها ويمنعها من إجراء مكالمة تليفونية وسط هشة من ليل تجاه الموقف وكيف أحلام، الخاتم وتعود وتتهمها بعد ذلك بسرقتها، في الوقت الذى تستيقظ فيه بناتها ويروها في سيارة الشرطة مقبوض عليها، ومن المرجح أن ما حدث كان مدبراً لتوريط ليل والانتقام منها وهذا ما سيظهر خلال الحلقات القادمة.



مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23

خلال الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، أخبرت كاريمان (إنجي كيوان)، فارس (كريم فهمى) بقرار شقيقه يوسف (خالد سليم) بإيقاف الصفقة التي تم التعاقد عليها، ليرد عليها فارس منفعلا أن وقع على شروط جزائية تصل إلى 15 مليون جنيه وهذا المبلغ ليس بحوزته من الأساس، ويذهب مباشرة إلى أخيه يوسف للحديث مع حول قراره بوقف مشروعه رغم الشروط الجزائية.

يؤكد يوسف على قوته وصبره وأنه حذره أكثر من مرة ولذلك قرر الحساب بدون رحمة، ليرد فارس أنه في حالة تطبيق هذا القرار سيخسره حتى آخر يوم في عمره، ولكن يوسف قرر إعطاء فرصة أخيرة لفارس ولكن بشروط هي، قطع علاقته بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) تماما وطرح فرح من الشركة والاعتذار لرقية عن كل المواقف الشخيفة التي قام به ضدها.

يرفض فارس منفعلا كل شروط يوسف ويؤكد له أنه لن يترك الشركة وكذلك فرح، وكذلك لن يترك ليل كما يهدد أن من يقترب منها سيقف له، لتدخل رقية عليهما وتهدد فارس بالاقتراب منها هي ويوسف لمصلحته، ولكن فارس يرد قائلاً: أعلى ما في خليك اركبه انت واللى ممشياك يا يوسف، ويترك المكان ويغادر، لتشعل رقية الأمور أكثر وتحرض زوجها على فارس.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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