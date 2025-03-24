شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. وصول علاقة فارس ويوسف لطريق مسدود والان مع تفاصيل الخبر

أخبرت كاريمان (إنجي كيوان)، فارس (كريم فهمى) بقرار شقيقه يوسف (خالد سليم) بإيقاف الصفقة التي تم التعاقد عليها، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل وتقابل حبيب، ليرد عليها فارس منفعلا أن وقع على شروط جزائية تصل إلى 15 مليون جنيه، وهذا المبلغ ليس بحوزته من الأساس، ويذهب مباشرة إلى أخيه يوسف للحديث مع حول قراره بوقف مشروعه رغم الشروط الجزائية.

ويؤكد يوسف قوته وصبره، وأنه حذره أكثر من مرة، ولذلك قرر الحساب بدون رحمة، ليرد فارس أنه في حالة تطبيق هذا القرار سيخسره حتى آخر يوم في عمره، ولكن يوسف قرر إعطاء فرصة أخيرة لفارس ولكن بشروط هي، قطع علاقته بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) تماما وطرح فرح من الشركة والاعتذار لرقية عن كل المواقف الشخيفة التي قام به ضدها.

يرفض فارس منفعلا كل شروط يوسف ويؤكد له أنه لن يترك الشركة وكذلك فرح، وكذلك لن يترك ليل كما يهدد أن من يقترب منها سيقف له، لتدخل رقية عليهما وتهدد فارس بالاقتراب منها هي ويوسف لمصلحته، ولكن فارس يرد قائلاً: أعلى ما في خيلك اركبه انت واللى ممشياك يا يوسف، ويترك المكان ويغادر، لتشعل رقية الأمور أكثر وتحرض زوجها على فارس.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23

شهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، تحريضا من رقية العسكرى (نيكول سابا)، زوجها يوسف (خالد سليم) على توريط شقيقه فارس (كريم فهمى)، وذلك لقرص أذنه على تصرفاته الأخيرة ومساعدة ليل (ياسمين عبد العزيز) وتصميمه على عناد يوسف، حيث تقترح رقية على يوسف إيقاف الصفقة التي تعاقد عليها فارس.

يوافق يوسف على فكرة رقية من أجل توريط يوسف، حيث يبلغ كاريمان (إنجى كيوان) أن ميزانية الصفقة الجديدة كبيرة وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة لن يوافق عليها، وهذا سيضع فارس في مأزق كبير، خاصة أنه تعاقد على هذه الصفقة مع شرط جزائى 150 مليون جنيه لا يستطيع فارس دفعها، وتبلغ كاريمان يوسف بالأمر.



مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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