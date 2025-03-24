شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 23 .. فهد يخبر أمه بأنه ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل فهد البطل مقابلة فهد لأمه، كما انتهت عند مشهد إخبارها أنه ابنها، لينكشف السر في نهاية الحلقة الـ23.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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