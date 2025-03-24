شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يأخذ الزئبق الأحمر من المغارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل حكيم باشا، على حديث "عظيمة- عايدة فهمي" مع "رضوان الباشا- أحمد صادق"، عن الأحوال كيف ستدار بعد وفاة شقيقهم "نوح- أحمد فؤاد سليم"، وقالت "عظيمة- عايدة فهمي" لـ"رضوان الباشا- أحمد صادق" بأنه ينصح ولده "حكيم- مصطفى شعبان" حتى يوزع المال ويبعد عن الشر، ولكنه قال لها إن "حكيم- مصطفى شعبان" سينفذ وصية عمه.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، اتفاق "برنسة- سهر الصايغ" و"بحر- محمد نجاتي" مع "ياسين- ميدو عادل"، حتى يقف في صفهم ويأخذون المال من "حكيم- مصطفى شعبان"، ويتم تقسيم الميراث عليهما هما الأربعة، ولكن "ياسين- ميدو عادل" قال لهم أن نصيبه يجب أن يزيد عنهم لأنه حرم من حنان والده ونعيمه طوال حياته.

وفي سياق متصل ذهب "حكيم- مصطفى شعبان" و"ياسين- ميدو عادل" لكي يخرجوا من القصر فقالت "غزل- دينا فؤاد" لزوجها "حكيم- مصطفى شعبان" إنها تريد أن تسلم على والدها قبل أن يسافر، وقال لها اتركي الولد مع "صفا- هاجر الشرنوبي" وذهبت له.

ثم جاء لـ"لوما- يارا قاسم" في الحلم بأن "بحر- محمد نجاتي وبرنسه- سهر الصايغ وسليم- منذر رياحنة"، وضعوا ثعبانا حتى يقتل الطفل "نوح" ابن "حكيم- مصطفى شعبان"، بعد أن ذهبت "صفا- هاجر الشرنوبي" لتحضير ينسون له، وعندما وجدته "لوما- يارا قاسم" وقامت بالصراخ تم قتلها قبل أن تلحق الطفل، ثم فاقت من الحلم وحكيته ل"صفا- هاجر الشرنوبي وبرنسه- سهر الصايغ".

وانتهت الحلقة بذهاب "حكيم- مصطفى شعبان" إلى المغارة وأخذ منها زجاجة الزئبق الأحمر، ثم قابل "جارحي- حمدي هيكل" وقام بتوصيته على ابنته "صفا- هاجر الشرنوبي"، ثم قال له شيء في أذنيه يسير الكثير من التكهنات ثم ذهب "حكيم- مصطفى شعبان" بعدها وانتهت الحلقة على ذلك.

ويُعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً على شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

كما يُعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025