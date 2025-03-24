شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 23.. سهر الصايغ تتفق مع إخوتها على قتل ابن مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث لمعت فكرة قتل بن حكيم" مصطفى شعبان" في عين برنسة" سهر الصايغ" واجتمع بإخوته لتقترحها عليهم، واتفقوا على أن قتل الرضيع سيكسر حكيم ومن الممكن حينها أن يستطيعوا أخذ ميراثهم، ووافق الجميع على الفكرة بعدما أقنعتهم برنسة وكذلك زوجة سليم، واتفقوا أن القتل سيكون عن طريق ثعبان سيطلقونه في حجرته حتى يقوم بعضه، كما رأت لومة في منامها بالضبط.

واستيقظت لومة "يارا القاسم" خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، على كابوس مفزع، حيث رأت في منامها أبناء عم حكيم، يدخلون حجرة صفا "هاجر الشرنوبي" بعدما خرجت لتجهيز مشروب لابن حكيم، ووضع بجواره ثعبانا، ليقوم بقتله، وعندما شاهدتهم لومة بدأت في الصراخ لكن قام سليم "منذر رياحنة" بقتلها.

وعند استيقاظها وصراخها من الكابوس دخلت عليها صفا وبرنسة "سهر الصايغ" وسألوها عن الكابوس، وعندما حكت لهم لمعت الفكرة في عين برنسة وهي تقول لها أن أحلامها لا تنزل الأرض أبداً، وتركتهم وخرجت.

ذهب بحر "محمد نجاتي" لحجرة ياسين "ميدو عادل" الذي كان يقف أمام صورة أبيه ويلومه على ما فعله معه، وذلك خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حيث حاول بحر أن يتحدث معه باللين حتى ينضم إليهم ضد حكيم، ودخلت برنسة "سهر الصايغ" وهي تقدم له وجبة الفطار، وبدأوا يتحدثون معه عن ضرورة وضع يده في يديهم وأنهم سيعطوه كل ما يريد، وتوعد لهم ياسين إذا حدث غدر منهم لن يبقى على شيء.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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