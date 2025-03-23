علي ربيع يشعل حماس متابعيه لفيلم عيد الفطر "الصفا الثانوية بنات"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الممثل المصري علي ربيع حماس متابعيه لاحدث الاعمال التي يحضر لطرحها و هو فيلم يحمل إسم "الصفا الثانوية بنات"، حيث قام بطرح البوستر الرسمي للعمل و كشف من خلاله عن ملامح شخصيته معلقاً بالقول: "انتظروا كابتن ابو طويله الحياه شبه كره السله".
الفيلم من بطولة على ربيع ويشاركه البطولة محمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر، وغيرهم، وهو من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرضع في موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025.
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