شكرا لقرائتكم خبر عن عايشة الدور الحلقة 9.. عايشة تطلب من والدها التوقف عن عمل فيديوهات التيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة التاسعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، فى الجامعة يشاهدون فيديوهات تيك توك ويضحكون كثيرا للتفاجأ أن فى الفيديو والدها وابنها عمر لتغضب كثيرا، ثم تذهب لوالدها وتطلب منه أن يتوقف عن فيديوهات التيك توك.



مسلسل عايشة الدور يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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