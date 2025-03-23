شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 8.. نيقولا معوض يطلق ياسمين صبرى ويغير كالون الشقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 8، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، استقلال "زينب" ياسمين صبري لتاكسي لكى تذهب لشقتها بعدما غادر زوجها "أسامة" نيقولا معوض بعد تحريرها لتوكيل عام له.

وبعد ذهابها للشقة وجدت الكالون تم تغييره، واتصل بها والدها وأخبرها بأن "أسامة" اتصل به وأخبره بأنه قام بتطليقها بالثلاثة، وهو الأمر الذى صدمها لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما ستكشفه الحلقة المقبلة.

وشهدت الحلقة مرور عام على إنجاب "زينب" ياسمين صبري لطفلها، واعتدال زوجها "أسامة" نيقولا معوض معها ومع أهلها.

اصطحب "أسامة" زوجته زينب إلى فيلا جديدة وأخبرها بأنه سيشتريها بدلاً من الشقة، وأخبره بأن يجب دفع المال كاش، وتحدث مع "زينب" وأخبرته بأنه يمكنه بيع الأرض الذى كان من المقرر إقامة مشروعها عليه، وقرر كتابة الفيلا باسمها وطلب منها عمل توكيل عام لكى يستطيع بيع الأرض وشاليه الساحل الشمالي حتى يستطيع دفع ثمن الفيلا.

واصطحب "أسامة" نيقولا معوض زوجته "زينب" ياسمين صبري، للشهر العقارى لتحرير توكيل عام بيع وشراء.

وسألها موظف الشهر العقاري بتأكدها من نيتها لعمل هذا التوكيل وأخبرته بتأكيد ذلك، وبعدما حصل على التوكيل طلب منها الجلوس على كرسي لحين إمضاء الأوراق والعودة لها، ولكنه غاب وبعد انتهاء وقت العمل بالشهر العقاري سألها عن سبب جلوسها لتخبره بإنها تنتظر زوجها، وأخبرها بأنه آخر موظف يغادر المكان، لتكتشف أن زوجها قد غادر بعدما اتصلت عليه عدة مرات ووجدت هاتفه مغلقاً.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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