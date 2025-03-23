شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم باشا الحلقة 23.. عايدة فهمى تتوسل لأحمد صادق لإقناع مصطفى شعبان بتوزيع الورث والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت عظيمة "عايدة فهمي" إلى أخيها رضوان "أحمد صادق" للحديث معه حول حكيم وما ينوي فعله، وتوسلت إليه أن يقنع حكيم ابنه بأن يعدل عن قراره، ويقوم بتوزيع الورث على أبناء عمه، حتى لا تشتعل النيران بينهم، وأكد لها رضوان أن حكيم لن يعدل عن قراره لأنه لا يرجع في كلمته مع الحي فبالك بكلمته للميت.

وبدأت الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بحديث زوجته لومة "يارا القاسم" مع حكيم "مصطفى شعبان" وحاولت أن تقدم له النصيحة بأن يقسم الورث ويدع غزل "دينا فؤاد" وابنها ينصرفون من القصر، مما أثار غضب حكيم وقال لها إن ابنها هو ابنه ومنذ متى يذكر المولود باسم امه، وكشف له يارا ان سبب تمسكه بتنفيذ الوصية هو ابنه لأنه يخشى عليه من قلة المال، مما دفعه لترك حجرتها والانصراف عنها.

وكانت قد كشفت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قامت صفا "هاجر الشرنوبي" بنصيحة حكيم باشا "مصطفى شعبان" بأن يوزع الورث ويترك كل شيء، ولكن أقسم حكيم على أنه سينفذ وصية عمه، فتوعدت صفا له لو حدث سوء لأبوها الجارحي كبير المطاريد لن تسامحه أبداً.

وجد غراب "أحمد فهيم" أخيه واصل "رياض الخولي" حزينا حزنا كبيرا على صديقه نوح "أحمد فؤاد سليم"، وذلك خلال احداث الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وسأله هل معنى ذلك أنك ستترك حقك الذي استولى عليه نوح، فأكد له واصل أن حزنه على نوح ليس له علاقة بأخذ حقه، فهو لن يترك حقه أبداً.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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