شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 23 .. فهد يوبخ نادر التمساح بسبب شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الـ23 من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما وبخ فهد نادر التمساح ورفض فكرة زواجه من شقيقته نهائياً في السر، مشترطاً أن يكون الزواج في العلن، وإلا لن يحصل ذلك، كما صرخ في وجهه بعدما علم بذهابه إليها من ورائه.

يُعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 23 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتي ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل

يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضه 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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