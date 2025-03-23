شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. يوسف يصارح طبيبه النفسى بتعرضه للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشهد جمع بين الطبيب النفسي والطفل يوسف، لمصارحة الأخير بما يشعر به من أحاسيس مؤخراً، حيث شهد اللقاء تراجعا كبيرا في حالة الحذر التي كانت للطفل يوسف، حيث صارح الأخير طبيبه النفسي باللعبة الغامضة التي كان يلعبها مع "محمد شاهين – وسام" والتي يقصد بها التحرش الجنسي.

وسرعان ما انتقلت أحداث الحلقة الثامنة إلى جلسة جمعت بين "أسيل عمران – هبة" والطبيب النفسي ليكشف لها عن حادث تحرش يوسف وسط صدمة وانهيار لها من الواقعة.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



الطبيب النفسي مع الطفل يوسف



يوسف مع الطبيب النفسي