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الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. يوسف يصارح طبيبه النفسى بتعرضه للتحرش

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  • الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. يوسف يصارح طبيبه النفسى بتعرضه للتحرش 1/4
  • الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. يوسف يصارح طبيبه النفسى بتعرضه للتحرش 2/4
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  • الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. يوسف يصارح طبيبه النفسى بتعرضه للتحرش 4/4

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القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني  2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشهد جمع بين الطبيب النفسي والطفل يوسف، لمصارحة الأخير بما يشعر به من أحاسيس مؤخراً، حيث شهد اللقاء تراجعا كبيرا في حالة الحذر التي كانت للطفل يوسف، حيث صارح الأخير طبيبه النفسي باللعبة الغامضة التي كان يلعبها مع "محمد شاهين – وسام" والتي يقصد بها الجنسي.

وسرعان ما انتقلت أحداث الحلقة الثامنة إلى جلسة جمعت بين "أسيل عمران – هبة" والطبيب النفسي ليكشف لها عن حادث تحرش يوسف وسط صدمة وانهيار لها من الواقعة.

مواعيد العرض والإعادة
يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى  1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسية
يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين،  وعدد آخر من الفنانين.

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الطبيب النفسي مع الطفل يوسف
الطبيب النفسي مع الطفل يوسف
يوسف مع الطبيب النفسي
يوسف مع الطبيب النفسي

 

يوسف ووالدته هبة والطبيب النفسي
يوسف ووالدته هبة والطبيب النفسي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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