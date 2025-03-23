شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 23.. يارا قاسم تنصح مصطفى شعبان بإبعاد غزل وابنها من القصر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بحديث زوجته لومة" يارا القاسم" مع حكيم "مصطفى شعبان"، وحاولت أن تقدم له النصيحة بأن يقسم الورث ويدع غزل "دينا فؤاد" وابنها ينصرفون من القصر، مما أثار غضب حكيم وقال لها إن ابنها هو ابنه ومنذ متى يذكر المولود باسم أمه، وكشفت له يارا أن سبب تمسكه بتنفيذ الوصية هو ابنه لأنه يخشى عليه من قلة المال، مما دفعه لترك حجرتها والانصراف عنها.

وكانت قد كشفت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قامت صفا "هاجر الشرنوبي" بنصيحة حكيم باشا "مصطفى شعبان" بأن يوزع الورث ويترك كل شيء، ولكن أقسم حكيم على أنه سينفذ وصية عمه، فتوعدت صفا له لو حدث سوء لأبيها الجارحي كبير المطاريد لن تسامحه أبداً.

وجد غراب "أحمد فهيم" أخيه واصل "رياض الخولي" حزينا حزنا كبيرا على صديقه نوح "أحمد فؤاد سليم"، وذلك خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وسأله هل معنى ذلك أنك ستترك حقك الذي استولى عليه نوح، فأكد له واصل أن حزنه على نوح ليس له علاقة بأخذ حقه، فهو لن يترك حقه أبداً.

وكشفت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أيضا طلب حكيم من غزل "دينا فؤاد" أن تكون صاحبة الكلمة في القصر، وأن تقف لأبناء عمه، وأن يروا شرها، فوعدته غزل بأنها ستفعل مايؤمرها به، فهي عاشقة للشر، فحذرها حكيم إذا طاله شيء من هذا الشر سوف يجعل ابنها يتيماً فطمئنته وقالت له أنها مستحيل أن تضايقه.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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