شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخسر الشيخ مصطفى حلمه العاطفى فى مسلسل ظلم المصطبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل ظلم المصطبة، تسلم الشيخ مصطفى "بوجى" (أحمد عبد الحميد) وظيفته التابعة للأوقاف كإمام وخطيب مسجد بإحدى القرى التابعة لمركز دمنهور، وهو الأمر الذي طالما تمناه وانتظره طويلا، وشجعه على التقدم لطلب يد رحاب، وذلك ضمن أحداث مسلسل ظلم المصطبة الذى يعرض على قناة DMC بالتوازى مع منصة Watch It.

يبدو أن الشيخ مصطفى قد اكتسب ثقة كبيرة في نفسه بعدما أصبح موظفاً بالأوقاف، ما شجعه على التقدم لأهل رحاب (فاتن سعيد) لطلب يدها، لنراه لأول مرة في حالة من الحب والرومانسية خصوصا بعد مباركة الحاج حمادة (فتحى عبدالوهاب) لهذا الارتباط والتوسط لدى أخيها حتى يوافق على خطبة الشيخ مصطفى من رحاب.

يذهب الشيخ مصطفى إلى منزل رحاب للتحدث مع أخيها وفتح موضوع الخطوبة، فيبلغه برفض الفكرة أو على الأقل تأجيلها مؤقتاً حتى يتسنى لهم التأكد من موقف رحاب وإعطائها الفرصة للتفكير، إلا أن الأخت الكبرى أبلغته برفض رحاب القاطع فى محاولة منها لغلق الباب تماما أمام الشيخ مصطفى.

نجد الشيخ مصطفى فى حالة من الحيرة والتوتر والتردد أثناء محاولته إرسال رسالة صوتية إلى رحاب يطلب منها إعطاءه فرصة أخيرة محاولا التعبير عن حبه لها ولكنه سرعان ما يقوم بمسح الرسالة قبل إرسالها. ثم يقوم بإلقاء الهاتف المحمول وهو فى حالة من الغضب الشديد لما يشعر به من ضعف داخلي.

هل يستجمع الشيخ بوجى شجاعته ويتحدث إليها ويحاول إقناعها مرة أخرى؟ هل سيجد فى الأمور ما يسعد قلبه ويحقق أمنيته بالإرتباط برحاب؟ هذا ما ستنقله لنا الحلقات القادمة.



مسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، محمد على رزق، أحمد عزمى وفاتن سعيد ومن إخراج محمد على.

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