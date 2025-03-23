شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 23.. رقية تُحرض يوسف على فارس لتوريطه فى شرط جزائى ضخم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، تحريضا من رقية العسكرى (نيكول سابا)، زوجها يوسف (خالد سليم) على توريط شقيقه فارس (كريم فهمى)، وذلك لقرص أذنه على تصرفاته الأخيرة ومساعدة ليل (ياسمين عبد العزيز) وتصميمه على عناد يوسف، حيث تقترح رقية على يوسف إيقاف الصفقة التي تعاقد عليها فارس.

يوافق يوسف على فكرة رقية من أجل توريط يوسف، حيث يبلغ كاريمان (إنجى كيوان) أن ميزانية الصفقة الجديدة كبيرة وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة لن يوافق عليها، وهذا سيضع فارس في مأزق كبير، خاصة أنه تعاقد على هذه الصفقة مع شرط جزائى 150 مليون جنيه لا يستطيع فارس دفعهم، وتبلغ كاريمان يوسف بالأمر.

وخلال الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب ، توترت للعلاقة بشكل أكبر بين يوسف وشقيقه فارس (كريم فهمى)، حيث يعاتب يوسف، فارس على تصرفه تجاه ليل خلال حفل زفاف شقيقهما الثالث حازم (محمود ياسين جونيور) من إنجي (بسنت أبو باشا)، حيث يتصرف فارس تصرفات ضد كل ما يريده يوسف وزوجته رقية ووالدته إجلال (أنوشكا).

يري فارس أنه تصرف تجاه ليل التصرف الذى كان يجب على كل رجل القيام به، بعدما أهانتها والدتهما ومنعتها للصعود والتصوير مع بناتها، وانه نزل والتقط الصور معها بعدما وجد يوسف صامتا ولا يبالي مع حدث، ويهدد يوسف أخيه بأنه كبير العائلة ولا يصح أن يعانده يوسف وأنه بعد ذلك سيتصرف معه تصرفات تضايقه

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025