شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 23 .. عمر يحاول الإيقاع بين آسيا وفهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل فهد البطل محاولة من عمر غلاب لمعرفة سر فهد، بعدما علم أنه مسجل خطر، إذ قابل آسيا بنت توفيق التمساح، وأخبرها في النادي أن فهد غير جدير بها، إلا أنها أخبرته بأنها تعلم كل شيء عنه.

يُعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 23 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتي ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل



يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

كما يُعرض في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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