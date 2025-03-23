شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. أسيل عمران تقترب من كشف غموض محمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، مشهدا جمع بين "آسيل عمران – هبة" و"يسرا اللوزي – رباب" في بيت الأخيرة للاطمئنان عليها، ليدخل "محمد شاهين – وسام" المنزل وسرعان ما دار حوار ثلاثي بينهما لتؤكد له هبة أن الطفل يوسف لن يعود لإكمال دروسه معه، حيث إنه انتقل للعيش معها.

وسرعان ما انتقلت الأحداث داخل عيادة الطبيب النفسي الذي انتقلت له "أمينة خليل – نيللي" من أجل إيجاد حلول لأزمتها، وسردت له تفاصيل يوم عيد الميلاد وتحرش وسام بالطفل يوسف آنذاك.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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رباب وهبة



شاهين ورباب وهبة