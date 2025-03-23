الأميرة يوجيني تُهدي نفسها هدية بيوم ميلادها.. ما هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 10:18 مساءً - الأميرة يوجيني، الابنة الصغرى للأمير آندرو دوق يورك وسارة فيرغسون، وابنة أخ الملك تشارلز الثالث، أتمت اليوم عامها الـ35، وقررت أن تحتفل بهذه المناسبة على طريقتها، وانطلقت في رحلة هادئة إلى ويستفيلد بصحبة زوجها جاك بروكسبانك، وابنهما أوغست.

نزهة عائلية احتفالاً بيوم ميلاد الأميرة يوجيني

وخلال نزهتهم العائلية، زار الثلاثي متجر ليغو الشهير بالمدينة، وهو متجر للزهور، واشتروا بأنفسهم مجموعة من الزهور، زهرة أوركيد صغيرة ليوجيني، ولُعبة لأوغست. وبينما كانت يوجيني تشتري الزهور، أوضحت لبائع المتجر أن مجموعة الزهور لنفسها، وقالت إنها تحب الزهور جداً؛ لذلك قررت أن تهديها لنفسها: "هذه لي، ليوم ميلادي".

تُعَدّ مجموعة زهرة الأوركيد الخاصة بيوجيني جزءاً من مجموعة ليغو النباتية، وتُباع بسعر 24.99 جنيهاً إسترلينياً. أما لُعبة أوغست فسعرها 89.99 جنيهاً إسترلينياً.

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وفي نزهتها، بدت يوجيني أنيقة، وارتدت بنطال جينز فاتح اللون وقميصاً داكناً مخططاً، وربطت شعرها البني على شكل كعكة، وانتعلت حذاءً طويلاً. اختار جاك أيضاً إطلالةً بسيطة، وارتدى بنطال جينز أزرق، وحذاءً رياضياً وسترة بغطاء رأس.

يُذكر أن الزوجين الملكيين عقدا قرانهما في حفل زفاف أسطوري في كنيسة القديس جورج في وندسور عام 2018 بحضور أفراد من العائلة المالكة.

إليكِ هذا الخبر الأميرة يوجيني تُعايد والدتها سارة فيرغسون بيوم ميلادها الـ65

الأميرة يوجيني توثّق زيارتها لبينالي الفنون الإسلامية

الأميرة يوجيني في بينالي الفنون الإسلامية- الصورة من قصص حسابها بإنستغرام

في يناير الماضي، وانطلاقاً من حبها وشغفها بالفنون، قامت أميرة يورك بزيارة للمملكة العربية السعودية، تحديداً مدينة جدة؛ قاصدة بينالي الفنون الإسلامية، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية؛ للتعرُّف إلى نوع جديد من أنواع الفنون لم تلمسه من قبلُ.

ومن زيارتها لمدينة جدة للتعرُّف إلى الفنون الإسلامية في بينالي الفنون الإسلامية، شاركت الأميرة يوجيني مجموعة من الصور عبْر قصص حسابها الخاص بإنستغرام، وكتبت: "لقد كانت لي متعة زيارة جدة لرؤية بينالي السعودية مؤسسة بينالي الدرعية".

وفي إحدى الصور التي شاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت أميرة يورك بتكريم عمها الملك تشارلز؛ حيث جاء في تعليقها على إحدى القطع الفنية: "تم إنشاء هذه القطعة بواسطة مدرسة مؤسسة الملك".

بينالي الفنون الإسلامية

الأميرة يوجيني في بينالي الفنون الإسلامية- الصورة من قصص حسابها بإنستغرام

يُعَد بينالي الفنون الإسلامية منصة شاملة لاستضافة وتشجيع الحوار وتوسيع المعرفة بالفنون الإسلامية، الذي يدفع عجلة التبادُل الثقافي بين المملكة وجميع أنحاء العالم، إلى جانب تعزيز الروابط الثقافية وتوسيع فهم الفن الإسلامي عالمياً؛ إضافة إلى تعزيزه للحوار والتفاهم، وترسيخه لمكانة المملكة العربية السعودية كقطب ثقافي عالمي، وذلك من خلال ما يوفره من فرص للبحث والتأمل والتعلُّم في مختلف المجالات.

ويوفّر هذا الحدث الرائد للضيوف فرصة حصرية للتعمُّق في تفاصيل الفن الإسلامي، من خلال تذوُّق الفنون الغنية والمتنوّعة للحضارة الإسلامية، سواء التاريخية أو المعاصرة.

قد ترغبين في معرفة بينالي الفنون الإسلامية 2025 منصة للحوار بين فنون العالم والفن الإسلامي



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