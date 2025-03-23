بدرة تتحدث عن بداية دخولها مجال الرقص في رامز إيلون مصر.. ما علاقة عمرو دياب!

بدرة ضيفة رامز إيلون مصر

علاقة عمرو دياب برقص بدرة

مشاركة بدرة في دراما رمضان 2025 من خلال كامل العدد ++

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 10:18 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وكانت ضيفة الحلقة الراقصةوالتي تعرّضت لمقلب الحلقة من تقديم الفنانوبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهامبالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم، والذي يضم: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.وكعادته، قدّمهابطريقة ساخرة؛ حيث قال: "حلقة النهار ده مطلب شعبي. فتحت باب رزق لكلّ بنات أمريكا اللاتينية، والكل مش عايز يروح الكلية، وعايز يتعلم الرقص. معانا ومعاكم الراقصة بدرة. جورجينا الرقص الشرقي. حواجبها نسر محلّق، ولابسة جزمة مدببة".وخلال الحلقة وجّهسؤالاً لـ، حول أن السبب وراء رقصها هو النجم عمرو دياب؛ لتجيب قائلة: "أبي أعطى لأمي سي دي لـ عمرو دياب، ومن ساعتها بدأت رقص". ليكمل رامز: "كيف يعرف والدك عمرو دياب؟" لترد بدرة: "والدي من سوريا".اطلعي على مفاجأة جديدة من الهضبة عمرو دياب لفريق عمل أشغال شقة جداً: فماذا فعل؟تألّقتفي مسلسل "كامل العدد ++" المكوّن من 15 حلقة، وقد تصدّر العمل ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبدالوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام. تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر. إخراج خالد الحلفاوي. وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة، وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم. وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى، وهي تعمل في مستحضرات التجميل. فيما يقدّم شريف سلامة دور زوجها، وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء؛ مما يدخلهما في العديد من الأزمات.وشهد الموسم الجديد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة؛ حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد هم: الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم، والفنانة مريم الخشت. إضافة إلى: الفنان أحمد عبدالوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد بهاء.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».