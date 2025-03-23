شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 8.. شفاعات ترفض اتهام حامد بالسرقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 08:54 م

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة فشل شفاعات "غادة عبد الرازق" في الوصول إلى إمام وتسهر حتى الصباح فيما يقوم السائق رجب باصطحاب عجوة لإحضار سيارة إسعاف لنقل والدة إمام إلى القاهرة.

وترفض شفاعات اتهام حامد بالسرقة غم شهادة اهالى الحارة وهذا ما يدلى به محاميها أمام النيابة، لتتقى شر الالسنة وتخرجه من التهمة، رغم تهديده لها بالقتل.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل شباب امرأة، تتمكن "شفعات"، الفنانة غادة عبد الرازق من القبض على رجال "حامد معروف"، الفنان محمود حافظ، ليجبر "مدبولي حامد"، الفنان طارق النهري على تطليق ابنته أمام الجميع.

من جهة أخرى، ذهب "إمام البلتاجي"، الفنان يوسف عمر لمصالحة "سلوى"، الفنانة داليا شوقي واعترف لها بحبه، ثم جاءه خبر حزين من البلد.

تمكنت الشرطة من القبض على "حامد معروف"، الفنان محمود حافظ،، بعد ان اعترف رجاله أمام الشرطة بانه هو من طلب منهم سرقة خزنة "شفعات"، الفنانة غادة عبد الرازق.

وطلب حامد معروف من زوجته "غالية"، الفنانة رانيا منصور، بالبقاء بجانبه بعد أن رمي عليه الطلاق أمام أهل الحارة بطلب من والدها "مدبولي"، الفنان طارق النهري.

اعتذر "سيد"، الفنان عمرو وهبة، لـ "شفعات"، الفنانة غادة عبد الرازق، بعد ان اعترف لها باعطاء مفتاح المحل والخزنة لـ"حامد معروف"، الفنان محمود حافظ،، لسرقتها.

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