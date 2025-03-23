شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. أسيل عمران تصطحب يوسف لطبيب نفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، ذهاب "أسيل عمران – هبة" لطبيب نفسي لمصارحته بالضغوطات التي تعرضت لها مؤخرًا وأزمة ابنها يوسف، وتحرشه بشقيقه الطفل ياسين، وتطالبه بالمكوث مع يوسف لمعرفة حالته والوصول إلى حل، وسرعان ما انتقلت الأحداث الى جلسة جمعت بين يوسف وطبيبه النفسي ليصارح الأول بكواليس اللعبة الغامضة التي يلعبها مع شقيقة ياسين.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف مع الطبيب النفسي



يوسف مع الطبيب النفسي