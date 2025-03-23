شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 9.. سالى تترك المنزل بعد جواب عايشة لوالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة التاسعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، جواب إلى والدة سالى وتطلب فيه أن تقرب من ابنتها ولا تتركها لوحدها.

لتدخل والدة سالى فى غضب إلى غرفتها وتلقى عليها الجواب وتقول لها انتى بتحكى أسرارنا بره البيت لتقول سالى: "انتى طول عمرك مش حاسه بينا وأهم حاجة شغلك ومش مهم إحنا، إحنا محتاجين أم" ثم تترك سالى المنزل .

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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