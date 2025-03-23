شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. نيللي وهبة يصارحان طارق بواقعة تحرش يوسف بشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، مشاجرة كبيرة بين "أحمد السعدني – طارق" و"أمينة خليل – نيللي" بعد أن اصطحبت نيللي، الطفل يوسف للمكوث مع والدته "أسيل عمران – هبة"، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى منزل طارق ونيللي، بعد أن اصطحبت هبة زوجها لمنزلهم للحديث عن الحالة الخاصة للطفل يوسف، وضرورة عرضه على طبيب نفسي.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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