شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 8.. محمد لطفى وتامر شلتوت يتلقيان صدمة بسبب الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل الغاوي، بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، وإخراج ماندو العدل أحداثًا مختلفة، حيث ذهب المعلم راجح – محمد لطفى وتامر شلتوت إلى أحد المشترين للتحف، حتى يبيعان الساعة التي حصل عليها محمد لطفى من شمس، وعندما كشف عليها خبير الإنتيكات وجدها فلصوا وليس بها أى تاريخ ولا أى شيء، ليتلقى لطفى وتامر شلتوت صدمة كبيرة.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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