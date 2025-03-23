شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 8.. هروب إياد نصار بعد ورطة ضياء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل ظلم المصطبة طلب أسامة "ضياء عبد الخالق" من صديق عمره حسن عبد الودود "إياد نصار" بأن يتابع العمل مكانه في شركته، بحجة سفره ما بين أسبوع لعشرة أيام خارج المنيا لمتابعة بعد الأعمال، ومطالبته لحسن بأن يقوم برعاية عمله وتجارته وزوجته وابنته، يعلمه بعودة صبحي الشخص الذي كان يبحث عنه عبد الودود، يتفاجئ الأخير باختفاء أسامة وزوجته "بثينة" آية الأبنودي وابنته وتركه هند "ريهام عبد الغفور" فريسة لأصحاب المصالح والأموال في الشركة واتهامهم بسرقة أموال العملاء، بعد غلق هواتفهم المحمولة، ومطالبات الناس بأموالهم، وهو ما يجعل كل حسن يجمع ما تبقي من أموال والهرب من المنيا إلى القاهرة، في الوقت الذي يبحث فيه حمادة كشري "فتحي عبد الوهاب" عنهما في كل مكان ووصوله لمكانهما في المنيا، ولكن مع فوات الأوان وهروبهما منها إلي القاهرة.

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات، مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.

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