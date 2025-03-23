شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 8.. طارق يخطب نهال ونيللي تصارح هبة بتحرش يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، ذهاب "أحمد السعدني – طارق" لخطبة "ثراء جبيل – نهال" من أهلها، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مشهد جمع بين "هبة" و"أمينة خليل – نيللي" لتصارحها بتحرش الطفل يوسف بشقيقه ياسين، وسط صدمة وانهيار من والدة الطفل يوسف، لتتفقا على اختيار طبيب نفسي لمتابعة حالة الطفل يوسف.

لتنتقل الأحداث إلى مشهد لقاء "طارق" بوالد "نهال" لإتمام خطبتها، وسط حالة من الصدمة بعدما اتفقا على مراسم كتب الكتاب مباشرة بدلاً من الخطوبة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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انهيار نيللي