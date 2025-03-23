شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 8.. ياسمين صبري تشترط على زوجها عدم ارتداء النقاب وزيارة أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 8، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، استطاع "صبري" عزت زين، أن يهدئ الأجواء بين ابنته "زينب" ياسمين صبري، وزوجها "أسامة" نيقولا معوض، و"فاطمة" وفاء عامر.

وتحدث "أسامة" مع "زينب" واشترطت عليه لمصالحته بأن يكون إنسان جيدا معها ومع أهلها، وأخبرته بأنها ستقابل صديقاتها وستزور أهلها في أي وقت كما أنها لن ترتدي النقاب كما طلب، ووافق على شروطها جميعها.

وتناولت الحلقة مشاهد أثناء الاحتفال بسبوع ابنهما وأطلقا عليه اسم "سيف الدين"، كما تغيرت معاملة "أسامة" مع أهلها خاصة والدتها "فاطمة" وفاء عامر وأصبحت تذهب لابنتها بمنزلها بعدما كان يمنع زوجها هذا الأمر في البداية.

وشهدت الحلقة محاولة اتصال "أسامة" نيقولا معوض، بزوجته "زينب" ياسمين صبري بعدما ذهبت لمنزل أهلها، وقام "أسامة" بالاتصال بشقيق زوجته "أحمد" عابد عناني، وأخبره بأنه يحاول الاتصال بـ "زينب" ولكنها لا ترد، وأخبره أن ينتظر لحين الأجواء تهدأ لعدم وجود حلول في الوقت الحالي.

وذهب "أسامة" لمنزل أهل زوجته، والدموع تملئ عينه واعتذر لـ "فاطمة" وفاء عامر وقام بتقبيل رأسها واحتضانها، الأمر الذى اتسعجبت منه هي و"صبري" عزت زين، وزوجته "زينب"، وأخبرهم بأنه تغير وأن صفعة "فاطمة" له على وجهه جعلته يفيق مما كان عليه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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