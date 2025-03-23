شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 07:45 م

حصل الفنان سامح حسين على الإقامة الذهبية من الإمارات، وذلك بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه سامح حسين من خلال برنامجه قطايف في رمضان الجاري.

وفي سياق متصل كرمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الفنان سامح حسين، لتميز برنامجه الرمضاني (قطايف).. وذلك في الحفل الذي حضره وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، وأحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بماسبيرو .

وقال المسلماني، إن تكريم برنامج (قطايف) ومقدمه الفنان سامح حسين.. يأتي في إطار رسالتنا في تقدير وتثمين كل الجهود الإعلامية رفيعة المستوي، ودعم البرامج ذات المحتوي المتميز قيميًا وثقافيًا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ماسبيرو ليست مجرد منشأة عظمية البناء.. بل عظيمة الغاية.. فالمعني أكبر من المبني، وتعزيز الرسالة الوطنية والأخلاقية يمثل جوهر الحدود والوجود .