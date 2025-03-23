شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 8.. الطفل ياسين يصارح "نيللي" بلعبته الغامضة مع يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، مشهدا صادما للنجمة أمينة خليل "نيللي" بعدما تحدثت مع الطفل ياسين ليصارحها باللعبة السحرية الغامضة التي يلعبها مع شقيقة الطفل يوسف، لتتأكد نيللي في النهاية بما رأته من تحرش الطفل يوسف بشقيقه ياسين، لتنتقل الأحداث إلى منزل "نهال" حيث جمعها مشهد مع "طارق – السعدني" ليتحدثا عن غموض علاقتهما بعد ان كذبت عليه بشأن عائلاتها.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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