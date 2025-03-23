شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب لـ"حبر سري": محمد رمضان لم يكن سبب استبعادي من نسر الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سلوى خطاب، حقيقة الأخبار المتداولة حول استبعادها من مسلسل "نسر الصعيد"، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركتها كان إصابتها في قدمها أثناء التصوير في النوبة، وليس كما أشيع بأن النجم محمد رمضان هو من طلب استبعادها.

وأكدت سلوى خطاب، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناتي سي بي سي والقاهرة والناس"، أن الإصابة كانت السبب الوحيد لاعتذارها عن العمل، موضحة أنها تعرضت لإصابة في قدمها أثناء التصوير في الصعيد، واضطررت إلى وضعها في الجبس، فلم يكن بإمكانها استكمال المسلسل.

ونفت سلوى خطاب، الشائعات التي تحدثت عن استبعادها بطلب من محمد رمضان، مؤكدة أن فريق العمل بالكامل كان متحمسًا لمشاركتها، وأنها كانت سعيدة بالعمل مع درة وباقي فريق المسلسل ومجموعة الفنانيين المميزين، قائلة: "القدر هو السبب في استبعادي من العمل.. وكان في إصابة برجلي واتجبست وكان لازم أنا اعتذر عن المشاركة".