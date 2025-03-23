شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية.. نيللي تنهار بعد تحرش يوسف بشقيقه ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، مشهدا صادما جمع بين "أمينة خليل – نيللي" وهي تصارح زميلتها في المدرسة بما رأته أمس أثناء تحرش الطفل يوسف بشقيقة الطفل ياسين، وسط انهيار تام من نيللي، لتؤكد لها صديقتها أن كل شكوكها السابقة في محلها، وأنه قد تعرض للتحرش سابقًا.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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انهيار نيللي



نيللي تصارح زميلتها