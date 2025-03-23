شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 9.. تتقمص دور ساحرة للخروج من الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمصت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة التاسعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، فى دور ساحرة من أجل أن يذهب الأمن من المكان المتواجدين فيه فى الجامعة بعد أن مسحت رسالة الميل التى أرسلته فاطيما إلى الجامعة وهى تتقمص شخصية فاطيما ولا تريد أن ينكشف أمرها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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