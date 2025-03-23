شكرا لقرائتكم خبر عن "الشروق".. عنوان الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يطرح ضمن السباق الرمضاني الحالي 2025 محققًا نجاحًا كبيرًا من اليوم الأول لعرضه، حيث تعرض بعنوان "الشروق".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025