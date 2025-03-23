شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24.. عبد الستار الكف يتحول لتاجر مواشى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل شهادة معاملة أطفال مهاجمة إنجى لوالدها "عبد الستار الكف" بسبب إيداعه والدته في دار مسنين بينما لا يتذكرها على الاطلاق.

بينما يقاطعه عطية ليحدد سعر جدى يحاول شراؤه، وتخبره إنجى أن والدتها هي من أخبرتها بكل ذلك فيكشف لها عبد الستار الكف أن والدتها تحاول إبعادها عنه.



شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، خروج عبد الستار الكف "محمد هنيدي" من محبسه عقب سداد إيصال الأمانة، من ابنته إنجي "ألحان المهدي"، ووحيد "خالد أنور"، والذى جمعوه من عدة أشخاص.

وسأل عبد الستار الكف عن الشجرة التي يوجد تحتها الذهب، والتي أخبرته ابنته أنهم عثور عليها.



فيما غضب سعد الحامي "صبرى فواز"، بعد علمه من دفع إنجي عبد الستار الكف، ووحيد، والدكتورة سما، مليون جنيه لإخراج عبد الستار الكف "محمد هنيدي" من السجن، وخاصة أن إنجي بمفردها دفعت 300 ألف جنيه.



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