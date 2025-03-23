شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. يوسف يعنف فارس ويهدده بسبب ليل والان مع تفاصيل الخبر

توترت العلاقة بشكل أكبر بين يوسف (خالد سليم) وشقيقه فارس (كريم فهمى)، حيث يعاتب يوسف، فارس على تصرفه تجاه ليل (ياسمين عبد العزيز) خلال حفل زفاف شقيقهما الثالث حازم (محمود ياسين جونيور) من إنجي (بسنت أبو باشا)، حيث يتصرف فارس تصرفات ضد كل ما يريده يوسف وزوجته رقية (نيكول سابا) ووالدته إجلال (أنوشكا).

يري فارس أنه تصرف تجاه ليل التصرف الذى كان يجب على كل رجل القيام به، بعدما أهانتها والدتهما ومنعتها للصعود والتصوير مع بناتها، وانه نزل والتقط الصور معها بعدما وجد يوسف صامتا ولا يبالي مع حدث، ويهدد يوسف أخيه بأنه كبير العائلة ولا يصح أن يعانده يوسف وأنه بعد ذلك سيتصرف معه تصرفات تضايقه.

شهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، حديث دار بين ليل وأختها فرح (بسنت شوقى) التي بقيت بجانب أختها وقررت أن تنام عندها، وتحدثت فرح عن تصرفات فارس تجاه ليل ووقوفه في وجه عائلته من أجل دعمها، وتؤكد فرح أن تصرفات فارس تجاه ليل يقوم بها بسبب عمل فرح معه فى الشركة كمديرة لمكتبه.

توافق ليل على حديث أختها فرح، بأن فارس يدعمها ويقف أمام عائلته من أجلها بسبب أخته فرح حتى لا تشك الأخيرة في أى شىء خاصة وأن ليل تعرف جيدا أن فارس يقوم بكل تصرفاته لأنه يحبها خاصة وأنه اعترف لها بشكل صريح عن حبه لها ونفس الأمر بالنسبة لـ ليل التي تبادله نفس الشعور.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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