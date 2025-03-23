شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 8.. هاجر عفيفى ترفض الارتباط بمحمد دسوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 8، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بقيام "زينب" ياسمين صبري، بطرد زوجها "أسامة" نيقولا معوض من غرفتها بالمستشفى بعد ولادتها بسبب خلق مشاكل بينه وبين والدتها "فاطمة" وفاء عامر، وذهبت "زينب" بطفلها إلى منزل أهلها، كما إنها لم ترد على هاتف زوجها عند الاتصال بها.

ذهب "عماد" محمد دسوقي إلى مكان عمل "دعاء" هاجر عفيفي، وعنفته بشده بمجرد رؤيته بسبب طلبه الزواج منها، ورفضت الأمر تماماً، وحاولت أن تقنعه ولكنها أصرت على الرفض من الارتباط به بعد ارتباطه في السابق بصديقتها "نانسى" مها نصار.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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