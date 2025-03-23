شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب: "ولاد الشمس" عمل مميز لجيل قادر على التطوير.. محمود حميدة عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة سلوى خطاب، عن إعجابها بمسلسل "ولاد الشمس"، مشيرة إلى أنه عمل مميز استطاع خلق حالة درامية رائعة تستحق التحية والتقدير، مشيدة بأسلوب تنفيذ المسلسل، حيث اعتمد على لوكيشن تصوير واحد طوال 15 حلقة.

وأضافت سلوى خطاب، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناتي سي بي سي والقاهرة والناس"، أنه رغم ذلك استطاع نقل المشاهد إلى أكثر من بيئة ومنظر درامي مختلف، ما يعكس إبداع صُنّاع العمل في تقديم تجربة متجددة للمشاهدين.

وأثنت سلوى خطاب، على أداء الفنان محمود حميدة في المسلسل، مؤكدة أنه ممثل عالمي لا يقل عن كبار الفنانين الدوليين، مشيرة إلى أن كل انفعال قدمه في العمل كان جديدًا ومفاجئًا للجمهور، ما يعكس تطوره المستمر كممثل محترف، مشيدة بجيل الشباب في المسلسل، الفنان أحمد مالك وطه دسوقي وأنهما قدّما أداءً مميزًا وساعدا في نجاح العمل، موجهة رسالة لهم: "استمروا على هذا التفوق، أنتم مستقبل الدراما المصرية".

وأكدت سلوى خطاب، على أن الدراما المصرية أمام جيل جديد لديه القدرة على التطوير والإبداع، مشددة على أنه من المتوقع أن نشهد أعمالًا درامية أكثر تميزًا وإبداعًا.