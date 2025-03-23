شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. حديث يدور بين ليل وفرح حول تصرفات فارس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، حديث دار بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وأختها فرح (بسنت شوقى) التي بقيت بجانب أختها وقررت أن تنام عندها، وتحدثت فرح عن تصرفات فارس (كريم فهمى) تجاه ليل ووقوفه في وجه عائلته من أجل دعمها، وتؤكد فرح أن تصرفات فارس تجاه ليل يقوم بها بسبب عمل فرح معه فى الشركة كمديرة لمكتبه.

توافق ليل على حديث أختها فرح، بأن فارس يدعمها ويقف أمام عائلته من أجلها بسبب أخته فرح حتى لا تشك الأخيرة في أى شىء خاصة أن ليل تعرف جيدًا أن فارس يقوم بكل تصرفاته لأنه يحبها خاصة أنه اعترف لها بشكل صريح عن حبه لها ونفس الأمر بالنسبة لـ ليل التي تبادله نفس الشعور.

وبدأت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب بحضور الطبيب إلى منزل حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) للكشف إنجي (بسنت أبو باشا) بعد تعرضها للاغماء بمجرد دخولها غرفتها مع عريسها حازم، ويؤكد الطبيب أنها قد تكون تناولت طعام أو شراب به شىء تسبب فى تعرضها لهبوط ليتذكر حازم ما حدث من شهد (منة عرفة) في حفل الزفاق.

ينتظر حازم، شهد فى حديقة الفيلا ويقابلها، ويعنفها على وضع مخدر في العصير لزوجته انجي، ولكن شهد تنفى الأمر تماما، إلا أن حازم يهددها إذا اقتربت من انجي مرة أخرى سيكون له تصرف آخر، لتخبره شهد بأن الشخص الذى يبتزه ارسل لها صورهما معا، ليشك حازم فيها بأنه وارء هذا الموضوع لأنها الوحيدة التى لها مصلحة في الأمر ويهددها مرة أخرى بالابتعاد عنه.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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