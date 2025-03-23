شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23.. حازم يشُكّ في شهد ويواجهها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب بحضور الطبيب إلى منزل حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) للكشف على إنجي (بسنت أبو باشا) بعد تعرضها للإغماء بمجرد دخولها غرفتها مع عريسها حازم، ويؤكد الطبيب أنها قد تكون تناولت طعاما أو شرابا به شىء تسبب فى تعرضها لهبوط ليتذكر حازم ما حدث من شهد (منة عرفة) في حفل الزفاق.

ينتظر حازم شهد في حديقة الفيلا ويقابلها ويعنفها على وضع مخدر في العصير لزوجته إنجي ولكن شهد تنفى الأمر تمامًا، إلا أن حازم يهددها إن اقتربت من إنجي مرة أخرى، لتخبره شهد بأن الشخص الذى يبتزها أرسل لها صورهما معا، ليشك حازم فيها بأنه وراء هذا الموضوع لأنها الوحيدة التى لها مصلحة في الأمر ويهددها مرة أخرى بالابتعاد عنه.

وكانت أجواء حفل زفاف حازم وإنجي قد سيطرت على على أحداث الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث حضرت ليل (ياسمين عبد العزيز) بالفعل الحفل برفقة أختها فرح (بسنت شوقى) وجلسا على الترابيزة الخاصة بفارس (كريم فهمى) ، الذي حاول مغازلة ليل كثيرًا مشيدًا بجمالها وأناقتها وسط نظرات غاضبة من والدته إجلال (أنوشكا) التي لا تريد أي حديث بين ليل وابنها.

تطلب إجلال من فارس الصعود إلى مسرح حفل الزفاف لالتقاط صورة تذكارية مع جميع أفراد العائلة، وفجأة يطلب فارس من حازم أن ينادي على ليل من أجل الصعود والتقاط الصور معهم، وأثناء ذهاب ليل إلى الأعلى لتلبية نداء العريس حازم، تلوح لها إجلال بأن تتوقف ولا تأتي لتشعر ليل بتعرضها للاهانة ولكن سرعان ما تدارك فارس الموقف وأعاد إلى ليل كرامتها بإيقاف ليل في منتصف الحفل وظل يلتقط معها الصور أمام الجميع.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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