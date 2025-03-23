شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 8.. شمس وأصدقاؤه يدخلون في معركة ضرب نار مع عباس أبو الحسن ورجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل الغاوي، بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، وإخراج ماندو العدل أحداثًا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بمشهد أكشن وضرب نار بين رجال صبحى غنيم – عباس أبو الحسن، وشمس وأصدقائه، وذلك بعدما استطاع شمس أن يقتحم منزل صبحى والحصول على الساعة النادرة التي تخص الخواجة، وأثناء مشهد الضرب، اتصل شمس بمحمد لطفى حتى ينقذه من رجال صبحى غنيم.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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