شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 8.. شمس يستعين بمحمد لطفى ورجاله في معركة عباس أبو الحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل الغاوي، بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، وإخراج ماندو العدل أحداثًا مختلفة، حيث اتصل شمس بمحمد لطفى – المعلم حتى ينقذه من رجال عباس أبو الحسن، وبالفعل أعد محمد لطفى رجاله وذهب لشمس وأصدقائه وأنقذهم من يد عباس أبو الحسن قبل أن يؤذيهم.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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